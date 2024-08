AirPods 4 in arrivo entro la fine dell'anno: i dettagli delle due varianti

Nonostante siano ormai passati più di 5 anni dal lancio, gli AirPods 2 sono tutt'oggi in vendita su Apple Store e tra i maggiori rivenditori ufficiali, rappresentando a tutti gli effetti la soluzione più economica da utilizzare in accoppiata ad un iPhone, iPad o MacBook che dir si voglia, a discapito di alcune funzionalità esclusive riservate alle AirPods 3 come l' Audio Spaziale e tanto altro.

Stando a quanto dichiarato dal celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman nel corso della sua newsletter Power On, Apple intende rilasciare due distinte versioni delle nuove AirPods 4 entro il mese prossimo. I modelli comprenderanno rispettivamente una versione più economica ed entry level, e un'altra di fascia media , andando così a sostituire in toto i precedenti modelli AirPods 2 e AirPods 3 , ancor oggi in commercio.

AirPods 4: ecco il probabile periodo d'uscita

I due modelli potrebbero chiamarsi rispettivamente AirPods Lite e AirPods 4, suggerendo in maniera ancor più evidente le differenze tra i due in termini di prestazioni e specifiche tecniche. Il lancio della quarta generazione di AirPods è presumibilmente previsto per il mese di settembre, in concomitanza con l'arrivo dei nuovi modelli di smartphone iPhone 16 e iPhone 16 Pro.

AirPods 2

Al momento si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno necessariamente essere confermate (o smentite) da parte della compagnia di Cupertino. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.