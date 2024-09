PS5 ha superato un traguardo di vendite in Giappone: vediamo i numeri

Il mercato giapponese videoludico è dominato da due grandi forse: il mobile e Nintendo. Tutto il resto ottiene diversi gradi di successo, con Xbox che non riesce come sempre a trovare un vero spazio (sebbene Xbox Series X|S tutto sommato vendano ogni settimana una discreta quantità di unità per gli standard della compagnia) e con PlayStation che è sempre troppo lontana da Nintendo per essere una vera minaccia.

Ovviamente non significa che PS5 non abbia venduto in Giappone e, da poco, la piattaforma ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite.