Ricarica wireless più veloce su iPhone 16 con il nuovo MagSafe, ma dovete comprare l'alimentatore a parte

Apple ha presentato una versione più potente del suo caricatore MagSafe durante l'evento di lancio dell'iPhone 16. Questo nuovo accessorio sarà compatibile con molti iPhone e qualsiasi dispositivo Qi2, ma solo i nuovi modelli di iPhone 16 supporteranno la ricarica wireless più veloce a 25W.

Questa velocità di ricarica supera quella offerta attualmente da Samsung e Google: la serie Galaxy S24 raggiunge un massimo di 15W, mentre i telefoni Pixel 9 di Google variano da 15W a 23W utilizzando il Google Pixel Stand di seconda generazione (i modelli Pixel 9 possono gestire solo 12W di ricarica su caricabatterie Qi standard).

Il nuovo caricatore MagSafe offre diverse opzioni di ricarica wireless, ma le velocità qui segnalate sono riferite al MagSafe collegato ad alimentatore USB-C da 30W, venduto separatamente:

ricarica wireless rapida fino a 25W per iPhone 16 e iPhone 16 Pro, consentendo di raggiungere il 50% di batteria in circa 30 minuti;

ricarica wireless rapida fino a 15W per iPhone 12 o successivi compatibili con MagSafe;

ricarica wireless fino a 7.5W per iPhone 8 o successivi con Qi.

Il nuovo caricatore MagSafe è disponibile in due versioni: una con cavo da 1 metro al prezzo di 49€ e una con cavo da 2 metri al prezzo di 59€. Poiché i nuovi iPhone non includono un caricabatterie nella confezione, sarà necessario acquistarlo separatamente, insieme a un alimentatore USB-C da 30W per sfruttare la massima velocità di ricarica.

Il nuovo MagSafe

Oltre agli iPhone, il nuovo caricatore MagSafe è compatibile anche con tutti gli AirPods dotati di funzionalità di ricarica wireless.

Questa novità di Apple rappresenta un passo avanti significativo, offrendo agli utenti una soluzione più veloce e versatile per alimentare i propri dispositivi. La compatibilità universale con i dispositivi Qi2 e la maggiore velocità di ricarica per i nuovi iPhone 16 rendono il nuovo caricatore MagSafe un accessorio interessante per chi cerca una soluzione di ricarica wireless affidabile e performante.

Tuttavia è importante notare che, per sfruttare appieno le potenzialità del nuovo caricatore MagSafe, sarà necessario acquistare separatamente un alimentatore USB-C da 30W.

