Per un ex presidente di Sony, i licenziati dell'industria videoludica dovrebbero andarsene un anno al mare

Per Chris Deering, uno degli ex presidenti di Sony , i licenziati dell'industria videoludica dovrebbero " trovare un luogo economico in cui vivere e andare al mare per un anno. " Il prezioso consiglio è stato dato in occasione dell'ultimo episodio del podcast My Perfect Console, in cui ha discusso della recente ondata di licenziamenti insieme a Simon Parkin.

Perle di saggezza

Parlando dell'argomento, Deering ha dichiarato: "Non penso sia giusto dire che i licenziamenti siano dovuti all'avidità. Ho sempre cercato di rallentare la velocità con cui aggiungevamo personale, perché sapevo che ci sarebbe stato un ciclo e non volevo finire con gli stessi problemi che Sony ha avuto con Electronics".

Un ritratto di Chris Deering

"Recentemente ci sono stati grossi licenziamenti negli studi di Sony, ma da qualche anno l'intera situazione viene gestita da Amsterdam, e non so... se i consumatori non acquistato l'ultimo gioco, facendo affluire soldi, diventa difficile giustificare la spesa per il successivo. Penso che probabilmente siano scelte molto dolorose per i manager, ma non penso che le competenze in quest'area [dello sviluppo] porteranno a una vita di povertà o di limitazioni." Quindi ha spiegato il suo punto di vista su come cavarsela nel caso si venga licenziati, tipo guidare un Uber o "trovare un luogo economico in cui vivere e andare al mare per un anno". Comunque sia ha poi invitato a tenersi aggiornati sui movimenti del mercato, perché quando si scende dal treno diventa difficile risalire. "Ma sono ottimista per il futuro anche per le persone che sono state recentemente licenziate".

Immaginiamo che saranno in molti a seguire il suo consiglio, soprattutto chi ha un mutuo da pagare o una famiglia da mantenere.