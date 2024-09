Zenless Zone Zero ci offre un “Tour dell'Inferno” con la presentazione della versione 1.2, ecco data e orario

La data da cerchiare sul calendario è quella di venerdì 13 settembre alle 13:30 italiane . La versione 1.2 di Zenless Zone Zero si intitola "Tour de Inferno" e dal trailer pubblicato oggi che trovate qui sotto a quanto pare ci porterà ad esplorare l'Outer Ring, una terra selvaggia che si trova nella parte esterna di New Eridu.

Hoyoverse ha annunciato una diretta su YouTube e Twitch dove presenterà ai giocatori le novità della versione 1.2 dell'action free-to-play Zenless Zone Zero , che come da tradizione dovrebbe portare con sé nuovi personaggi giocabili, missioni ed eventi a tempo limitato.

Dove seguire la diretta della versione 1.2 di Zenless Zone Zero

Se siete interessati potrete seguire la presentazione in diretta sul canale YouTube di Zenless Zone Zero a questo indirizzo o da qui su Twitch a partire dalle 13:30 del 13 settembre o potrete guardarla in un secondo momento in differita. Stando ai dettagli offerti, al termine della presentazione ci sarà anche un estratto del concerto Zenless Zone Zero al Creamfield 2024.

Come accennato in apertura questo corposo aggiornamento introdurrà nuovi personaggi giocabili, missioni ed eventi a tempo limitato, nonché potenzialmente anche nuove aree da esplorare e tipologie di nemici. Come da tradizione, inoltre, durante la diretta verrà svelato uno o più codici promozionali con Polychrome e altre risorse utili da riscattare gratuitamente.