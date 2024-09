PS5 Pro è il risultato di un percorso impressionante, dice un leaker che rivela i tempi del progetto

"Dalla prototipazione all'uscita, Mark Cerny e il team hardware di PlayStation hanno impiegato diciannove mesi in totale, senza mai sforare una singola scadenza ", ha scritto Henderson in un post su Twitter. "È davvero qualcosa di impressionante."

Il noto leaker Tom Henderson ha detto che PS5 Pro è il risultato di un percorso impressionante , un progetto che Mark Cerny ha portato avanti per un totale di diciannove mesi dal prototipo al lancio e in cui ogni singola scadenza è stata rispettata.

Cresce l'attesa per la presentazione

Come forse ricorderete, Tom Henderson è stato il primo a parlare di PS5 Pro all'inizio dello scorso anno, ma a quanto pare ormai l'attesa è finita e ci siamo: Sony ha annunciato una presentazione tecnica di PS5 con Mark Cerny, che seguiremo in diretta oggi a partire dalle 17.00 e in cui verrà sicuramente rivelata la nuova console.

Resta solo da capire quanto sarà completa la presentazione di Cerny, e se rimanderà eventualmente a un evento successivo (magari il vociferato State of Play di settembre?) per farci sapere il prezzo, la data di uscita ed eventualmente le caratteristiche del design di PS5 Pro.