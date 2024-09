Astro Bot, LEGO Horizon Adventures e altri giochi adatti alle famiglie sono importanti per PlayStation

Hermen Hulst, il co-CEO di PlayStation, ha dichiarato che i giochi adatti a tutta la famiglia come il recente Astro Bot e LEGO Horizon Adventures sono una parte importante della strategia e dell'offerta compagnia.

In particolare Hulst ha sottolineato che è di fondamentale importanza che i PlayStation Studios realizzino giochi di vario genere e per fasce di pubblico differenti, espandendo così l'offerta e raggiungendo un bacino più ampio, con un particolare interesse al mercato dei giochi per famiglie.