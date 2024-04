System Shock Remake, mega patch 1.2 disponibile, gioco in sconto su Steam

Nightdive Studios ha annunciato la pubblicazione dell'attesissima patch maggiore 1.2 di System Shock Remake, che migliora diversi aspetti del gioco e aggiunge diverse novità. Per festeggiare il lieto evento è stata anche avviata un'offerta su Steam, dove il gioco è acquistabile con il 55% di sconto. Avete tempo fino al 25 aprile per usufruirne.

Le novità principali

Tante novità per System Shock Remake

La lunga nota di rilascio illustra tutte le novità, di cui le principali sono: la versione femminile dell'hacker come personaggio giocabile, selezionabile dal menu di configurazione delle nuove partite; la revisione completa dello scontro finale, con nuove meccaniche e un flow unico, nonché con un'ambientazione notevolmente migliorata; aggiunta del supporto per la sincronizzazione cloud, così da poter continuare l'avventura su qualsiasi sistema si desideri e tante altre ancora.

Naturalmente non mancano bug risolti, elementi grafici migliorati, rifiniture all'intelligenza artificiale dei nemici, un supporto migliore per i controller e alcune opzioni pensate per aiutare i neofiti, come le tappe da seguire per completare la missione principale (disattivabili).

Se volete altri dettagli, leggete la nostra recensione di System Shock Remake in cui abbiamo scritto che il gioco "ha senso in un'industria in cui ormai quella di rifare i titoli del passato sembra essere l'unica possibilità per evitare la completa afasia di un certo modo di concepire i videogiochi," concludendo che "possiamo considerarla un'operazione riuscita, al netto di qualche problema del sistema di combattimento e del suo avere senso solo in relazione alla celebrazione del titolo originale." Giusto ricordare che presto il remake di System Shock uscirà anche su console.