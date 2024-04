Shin Megami Tensei 5: Vengeance, un trailer e tante nuove immagini da Atlus

Come già svelato in precedenza, il giocatore ora avrà la possibilità di vivere due storie profondamente diverse, ovvero il Canone della Creazione, la storia originale già narrata nell'originale Shin Megami Tensei 5, e il Canone della Vendetta , un percorso completamente nuovo che narra la drammatica storia di vendetta da parte dei caduti e che al centro del nuovo filmato nel player sottostante.

Atlus ha pubblicato oggi un nuovo trailer e una ricca galleria di immagini di Shin Megami Tensei 5: Vengeance , la riedizione del celebre JRPG uscito in precedenza su Nintendo Switch e che si appresta a tornare, anche su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, con tanti nuovi contenuti e una storia completamente inedita.

Le altre novità

Le novità non si fermano qui. Infatti sono state apportate diverse modifiche anche al sistema di combattimento, la fusione dei demoni e l'esplorazione pensati per rendere l'esperienza complessivamente ancora più profonda e immersiva sia per i vecchi che i nuovi giocatori.

Anche sul fronte dei demoni ci sono state delle aggiunte. Oltre a quelli del gioco base, ne sono stati aggiunti di nuovi, alcuni inediti realizzati dal character designer Masayuki Doi, e altri provenienti dai precedenti titoli della serie, con il totale che ora supera i 270 demoni. Tra questi ci sono anche Nahobbeho (Fata), un Jack Frost con nuove sembianze, e Amabie (Enigma), uno Yokai giapponese apparso vicino alla provincia di Higo.

Inoltre, nel Canone della Vendetta i giocatori potranno esplorare una nuova e vasta zona del Da'at, il mondo parallelo dove vivono i demoni, ovvero il distretto di Shinjuku, ora completamente esplorabile.

Troviamo anche una serie di modifiche apprezzabili, come la possibilità di automatizzare i combattimenti, velocizzare o saltare le scene dei colpi speciali e abilità, la possibilità di salvare in qualsiasi momento e altro ancora.

Vi ricordiamo che Shin Megami Tensei 5: Vengeance sarà disponibile a partire dal 14 giugno 2024.