Headquarters: World War II disponibile su PC, vediamo il trailer di lancio

Headquarters: World War II è finalmente disponibile per PC. A ricordarcelo è il trailer di lancio pubblicato per l'occasione dall'editore Slitherine. Si tratta di uno strategico a turni in stile XCOM e potete acquistarlo per 38,99€ (35,09 in offerta lancio).

Headquarters: World War II offre ai giocatori la possibilità di rivivere alcune delle battaglie più note della Seconda Guerra Mondiale, attraverso un sistema a turni profondo e appagante, come descritto nella nostra recensione, dove ne abbiamo parlato come di "un gioco sorprendente per come riesce a simulare delle battaglie campali", riuscendo a essere "allo stesso tempo dinamico e coinvolgente, pur senza rinunciare alla complessità che è propria a un titolo simile." A parte per qualche squilibrio in una manciata di missioni avanzate, è davvero difficile sconsigliarlo agli appassionati di strategia.

Come avete avuto modo di vedere nel filmato, il sistema a turni viene accompagnato da una buona varietà di scenari, in cui blindati e fanteria si scontreranno senza sosta.

Headquarters: World War II su Steam.