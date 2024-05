Horizon Forbidden West per PS5 è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Horizon Forbidden West per PS5 . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è dell'11%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 42.26€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Prezzo Bomba, un rivenditore noto per i videogiochi.

Horizon Forbidden West

Il mondo di Horizon Forbidden West è visivamente bellissimo

Horizon Forbidden West è il secondo capitolo della saga Horizon di Guerrilla Games. Nei panni di Aloy, una giovane guerriera che ha sulle spalle il destino del mondo, dobbiamo esplorare l'Occidente Proibito, trovando nuove tribù e nuove macchine, nel mentre potenti nemici iniziano a minacciare il delicato equilibrio di questa terra futuristica nelle quali l'umanità è tornata a uno stato tribale e delle macchine con forme di vari tipi di animali dominano l'orizzonte.

Si tratta di un gioco d'azione con componenti di ruolo in una mappa aperta liberamente esplorabile. In questo capitolo troviamo ancora più armi e abilità per Aloy. Precisiamo che questa è l'edizione base del gioco che non include il DLC Burning Shores.