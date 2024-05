Prison Architect 2: è rottura tra Double Eleven e Paradox Interactive, che non trovano un accordo

Paradox Interactive ha annunciato un cambio di sviluppatore per Prison Architect 2, che non sarà più Double Eleven. Il motivo della rottura è il mancato accordo tra le due compagnie sui termini economici o, per dirla in via ufficiale "Non siamo riusciti a trovare un accordo commerciale che andasse bene a entrambe le parti." Da notare che Paradox e Double Eleven erano in rapporti da nove anni per via del primo Prison Architect.

In realtà Double Eleven non è lo studio di sviluppo originale della serie, che fu avviata da Introversion Software. Inizialmente si occupò delle conversioni del primo capitolo su console, per poi prendere in mano il gioco quando gli autori ne vendettero i diritti a Paradox nel 2019. Da allora ha curato tutte le espansioni, culminate nel Jungle Pack dello scorso anno, ed è stata messa a capo del seguito: Prison Architect 2, annunciato lo scorso gennaio e già rinviato due volte, prima ancora che se ne vedesse il gameplay. Originariamente sarebbe dovuto uscire il 26 marzo 2024, quindi il 7 maggio, poi il 3 settembre. Da notare che attualmente è prenotabile su Steam per 39,99€.