Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, l'uscita è sicura: ecco come è cambiato il gioco

Greaney ha dichiarato: "Se non fossimo fiduciosi nella nuova finestra di pubblicazione, non avremmo iniziato la nuova campagna di marketing. C'è un motivo per cui non abbiamo comunicato e commercializzato questo titolo per un po' di tempo. Volevamo che The Chinese Room avesse l'opportunità di lavorare su questo progetto, di farlo crescere con un tempo di sviluppo ininterrotto e di superare l'alpha. Ora che abbiamo superato l'alpha , è il momento di iniziare a parlare con i nostri fan".

Al PAX West 2023, Paradox Interactive ha finalmente condiviso novità per Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 , la cui uscita è ora prevista per l'autunno 2024. Sean Greaney (vicepresidente dell'IP World of Darkness presso Paradox) si è detto fiducioso sulla finestra di lancio , dato che il gioco ha già superato la fase di sviluppo "alpha".

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, il cambio di sviluppatore e i cambiamenti del gioco

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è sempre ambientato a Seattle

Ricordiamo che in precedenza Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 era in sviluppo presso Hardsuit Labs, ma ora il gioco è nelle mani di The Chinese Room.

A questo riguardo, Greaney ha dichiarato: "Hardsuit Labs è un grande studio e ha fatto un ottimo lavoro su questo progetto. Avevamo solo una visione molto diversa del prodotto finale e non riuscivamo ad allinearci su quella visione. Quindi, la cosa giusta da fare era interrompere la collaborazione e trovare uno studio che condividesse quella visione. Il lavoro svolto sul gioco è stato molto importante per portarci a un certo punto, quindi i temi, Seattle come l'ambientazione e una parte significativa dell'arte e dei personaggi sono stati portati avanti".

Bloodlines 2 è ancora un gioco in prima persona ambientato a Seattle e basato sulla quinta edizione del gioco di ruolo Vampire The Masquerade, ma ci sono stati anche alcuni cambiamenti. Per cominciare, il personaggio principale non è più un giovane vampiro appena "abbracciato", ma piuttosto un vampiro anziano che si risveglia improvvisamente dopo un lungo periodo di torpore.

Inoltre, The Chinese Room ha anche scelto di passare dall'Unreal Engine 4 all'Unreal Engine 5, il che significa che Bloodlines 2 potrebbe sfruttare funzioni integrate come Lumen e Nanite. Non è chiaro se il ray-tracing e il supporto NVIDIA DLSS saranno ancora inclusi come previsto in origine.

Potete vedere il trailer da poco pubblicato qui.