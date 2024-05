Classifica Steam: Hades 2 al primo posto, V Rising torna sul podio

Come ogni martedì è arrivata la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam stilata in base ai ricavi in dollari da SteamDB. Al primo posto non sorprende vedere Hades 2, considerando l'entusiasmo del pubblico al lancio in accesso anticipato e le grandissime qualità che il titolo dimostra già da ora. Il successo del titolo ha riportato in top 10 anche il primo capitolo della serie di Supergiant Games, che occupa la decima posizione.

Il secondo posto è ancora una volta di Steam Deck, mentre sul gradino più basso del podio troviamo V Rising, che con il lancio della versione 1.0 ha visto la sua popolarità schizzare nuovamente alle stelle, con le recensioni positive da parte degli utenti che confermano le ottime qualità di questo action GDR a tema vampiresco.

Per il resto la classifica vede Gray Zone Warfare e Manor Lords al sesto e ottavo posto, con i due giochi che hanno perso diverse posizioni rispetto alla scorsa settimana, quando si erano piazzati rispettivamente al primo e secondo posto. L'unica novità è rappresentata da Animal Well, il metroidvania che ha riscosso consensi superlativi da parte della stampa, tanto che al momento è il gioco PC con i voti migliori del 2024 su Metacritic.

Per il resto troviamo Helldivers 2 ed EA Sports FC 24 in quarta e ottava posizione, con lo sparatutto multiplayer di PlayStation che continua a macinare ottimi numeri di vendita nonostante siano passati diversi mesi dal lancio e la bufera mediatica che ha colpito il titolo nei giorni scorsi.