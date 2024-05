Animal Well è il gioco PC con i voti migliori del 2024, fino ad ora

Attualmente c'è un gioco che sta riscuotendo un grande successo, di cui non si è parlato abbastanza in Italia: Animal Well . Si tratta dell'opera con i voti migliori del 2024 , almeno su PC e considerando solo Metacritic, ed è il primo a essere stato pubblicato dallo youtuber Dunkey con la sua etichetta Bigmode. Da sottolineare che gli ottimi giudizi non stanno arrivando solo da parte della stampa, ma anche dal pubblico, decisamente entusiasta del risultato finale. Ma andiamo con ordine.

Una storia di successo

Animal Well è un titolo affascinante e strano

Animal Well è un metroidvania in pura pixel art in cui, nei panni di un blob, si esplora un grosso labirinto pieno di segreti e oggetti da raccogliere. Sviluppato da Billy Basso e disponibile anche per PS5 e Nintendo Switch (ha un'ottima media voto anche su queste due piattaforme, rispettivamente 86 e 90, entrambe però con meno recensioni) , è un titolo strano e affascinante, pieno di trovate incredibili e intelligenti puzzle da risolvere.

Attualmente il gioco ha una media voto di 91 su Metacritic, la più alta per un gioco PC nel 2024 insieme a Tekken 8 (che comunque non se la sta passando proprio bene in termini di conflitti con il pubblico), con un totale di venti recensioni. Tra queste ci sono anche diversi punteggi pieni, come quelli dati da Eurogamer, che parla di un metroidvania ricchissimo e affascinante, e Destructoid, che loda il gioco per la grande quantità di cose da fare e da scoprire. In generale, comunque, i giudizi sono molto positivi e non scendono sotto l'80. A fare da eco alla recensioni sono anche i giudizi del pubblico. Attualmente Animal Well pare stia vendendo davvero bene, tanto da essere entrato più volte nel corso dell'ultima settimana nella top 10 globale di Steam. Inoltre ha un giudizio estremamente positivo dalle più di 2.600 recensioni ricevute al momento di scrivere questa notizia, delle quali ben il 96% affermano in buona sostanza di aver gradito il gioco.

Insomma, considerando che è stato sviluppato da una sola persona con un engine proprietario e che, quindi, i costi di sviluppo non saranno stati elevatissimi, è possibile senza troppi patemi d'animo considerarlo un successo. Chissà se Bigmode riuscirà a mantenersi su questi livelli anche con i prossimi lanci.