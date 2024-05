Xbox Game Pass: Microsoft potrebbe lanciare un nuovo piano di abbonamento, per un rumor

Microsoft avrebbe in programma di lanciare un nuovo tier di Xbox Game Pass, almeno stando alle informazioni, assolutamente da prendere con le pinze, arrivate alle orecchie di Rand al Thor 19, YouTuber e uno dei conduttori di The Xbox Two assieme a Jez Corden, condivise durante l'ultimo episodio del suo podcast.

L'informazione è stata riportata nel mentre il duo discuteva del recente report di The Verge, che parlava di discussioni ai vertici di Microsoft relative a un possibile aumento di prezzo del servizio. Rand al Thor ha dichiarato di credere a questo ipotetico rincaro e che inoltre, stando ha quanto riferito dalle sue fonti, la compagnia avrebbe in programma anche un nuovo piano di abbonamento, di cui tuttavia non conosce i dettagli.

"Penso che Tom (Warren) stia segnalando che ci sono aumenti di prezzo in arrivo per Game Pass, e io gli credo e questo sta effettivamente accadendo. Ho anche sentito che è in arrivo un nuovo livello di Game Pass [...] ma non ho idea di cosa si tratti. Sono abbastanza sicuro che stia accadendo."