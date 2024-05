Call of Duty: Black Ops 6 è il titolo del nuovo episodio della serie? Spunta un altro teaser

Call of Duty: Black Ops 6 sarà il titolo del nuovo episodio della serie sparatutto prodotta da Activision, stando a una pubblicità comparsa sui giornali americani in cui vengono riportati nome e logo del gioco.

Disponibile su Xbox Game Pass al lancio, secondo il Wall Street Journal, il prossimo capitolo di Call of Duty pare sarà ambientato durante la Guerra del Golfo: uno scenario bellico assolutamente inedito, e non solo per questo specifico franchise.

Contemporaneamente, sul sito thetruthlies.com è comparso un nuovo teaser che conferma come la comunicazione promozionale di Activision si stia servendo di filmati e sequenze misteriose.

Ebbene, non si tratta certamente di una novità per la serie, anzi questo approccio rientra ormai nella tradizione di ogni nuovo capitolo di Call of Duty, e in particolare di quelli appartenenti alla famiglia di Black Ops.