Ghost of Tsushima in 8K e 60 FPS con la mod italiana: ecco il video

Nel video qui sopra potete vedere oltre 12 minuti di confronto tra la versione base di Ghost of Tsushima Director's Cut per PC e la versione moddata da Beyond Dreams.

Il creativo spiega di aver realizzato il nuovo Preset grafico tramite Reshade e di aver migliorato l'illuminazione globale di Ghost of Tsushima Director's Cut anche grazie al nuovo shader Complete RT 1.3 sviluppato in diretta collaborazione con "NiceGuy".

Beyond Dreams , precedentemente noto come AD Massicuro, ha pubblicato un video di una nuova mod, questa volta dedicata alla versione PC di Ghost of Tsushima Director's Cut . Questa nuova creazione del modder italiano permette di godersi il gioco di Sucker Punch in qualità 8K con DLSS3 .

Le novità introdotte dalla mod di Ghost of Tsushima Director's Cut

Se non vi piaccio i colori, Ghost of Tsushima inlcude anche una modalità in bianco e nero

Il modder italiano spiega che tramite Complete RT è possibile migliorare vari elementi di Ghost of Tsushima Director's Cut. Ci indica come abbia potenziato in modo notevole in tempo reale i dettagli delle ombre e delle luci, usando la tecnologia nota come ReSTIR G.I.

Inoltre, è importante notare come sia stata migliorata la nebbia volumetrica, che rende così ancora più realistico muoversi all'interno delle umide boscaglie di Ghost of Tsushima Director's Cut. I colori, già usati in modo ottimo dal team di sviluppo per caratterizzare le varie aree, sono stati resi ancora più accurati dal Color Grading.

Infine, come è tipico per Beyond Dreams, ha dato un tocco personale a Ghost of Tsushima Director's Cut rendendolo più cinematografico, aumentando la profondità di campo e una mod per la telecamera che segue ogni movimento sul campo di battaglia.

Le prestazioni finali con questa mod sono di 8K a 60 FPS con DLSS3 e dettagli al massimo, usando una RTX 4090, una Intel 14700K e 32 GB d RAM.

Ghost of Tsushima Director's Cut ovviamente è godibile anche se non possedete un PC di questo livello ed è diventato un successo su Steam, precisamente il secondo miglior lancio di Sony.