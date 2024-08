Le nuove immagini di Dragon Ball: Sparking! Zero mostrano Cell e gli androidi in azione

Bandai Namco ha pubblicato una serie di nuove immagini di Dragon Ball: Sparking! Zero che mostrano i vari Cell, Dottor Gero e gli androidi in azione durante la relativa saga dell'opera del compianto Akira Toriyama.

La galleria include fondamentalmente tutti i principali personaggi della cosiddetta Android Saga, che vede l'arrivo di Trunks dal futuro e il rapido scontro con Freezer e suo padre, quindi la comparsa del malvagio Dottor Gero e degli androidi che ha costruito.

Nel mondo di Trunks le cose sono però andate diversamente, come viene raccontato in alcuni episodi del manga e in un lungometraggio animato, e qui la minaccia è costituita più che altro dal potentissimo Cell.

L'androide riesce infatti ad assorbire C-17 e C-18 e raggiunge la sua forma perfetta, diventando troppo forte per chiunque fra i Guerrieri Z... con l'unica eccezione del giovane Gohan, che per l'occasione raggiunge il secondo stadio di Super Saiyan!