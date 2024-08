Netflix ha pubblicato un nuovo teaser dell'anime di Tomb Raider

Netflix ha pubblicato un nuovo teaser ufficiale, lungo più di un minuto, per mostrare l'anime di Tomb Raider, chiamato Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft , che sarà disponibile sul servizio di video streaming a partire dal 10 ottobre 2024, naturalmente per tutte le fasce di abbonamento.

Il ritorno di Lara

Nel filmato ppossiamo vedere diversi momenti della serie, con Lara che riaffronta alcuni fantasmi del suo passato e si trova in situazioni decisamente pericolose, tra scalate, salti, corse in auto, combattimenti e quant'altro.

Insomma, sembra essere realizzato decisamente bene, almeno a colpo d'occhio. Staremo a vedere quando sarà disponibile se le buone impressioni saranno confermate o smentite.

Videoludicamente, la serie Tomb Raider nasce nel 1996, dallo studio di sviluppo Core Design, per poi espandersi a dismisura dopo il successo globale dei primi capitoli, che l'ha resa riconoscibile anche fuori dalla sfera dei videogiochi.

In molti stanno aspettando i nuovi videogiochi della serie, dopo anni di silenzio da parte del team di sviluppo, Crystal Dynamics, e con diversi cambi di mano a livello di publisher. Per adesso l'ultimo titolo maggiore è Shadow of the Tomb Raider, che risale alla generazione precedente.