Kong: Survivor Instinct annunciato con un trailer, ed è un gioco alquanto sorprendente

Questa scelta è piuttosto peculiare, e contribuisce a caratterizzare in maniera interessante questo gioco, specialmente dopo il terribile Skull Island: Rise of Kong .

Il team 7Levels e Legendary Entertainment hanno annunciato oggi Kong: Survivor Instinct , un nuovo gioco basato sulla licenza di King Kong che si presenta come una notevole sorpresa, sia per quanto riguarda l'esistenza di un titolo del genere che per il genere scelto dagli sviluppatori, trattandosi di un action adventure in "2,5D" .

Un personaggio ordinario in una situazione straordinaria

Kong: Survivor Instinct mette in scena una storia successiva agli eventi narrati in Godzilla vs. Kong, con protagonista un normale essere umano: un padre alla ricerca della figlia Stacy, all'interno di una città distrutta dagli scontri fra kaiju vari.

In questo caso, Kong ha a che fare con creature gigantesche chiamate Titans, ma le sue azioni restano sullo sfondo rispetto a quelle in scala più piccola del protagonista.

L'idea è quella di mettere in scena una storia vista dal punto di vista di un civile più o meno normale, proiettato all'interno di una situazione straordinaria, mentre i colossali mostri sono in lotta fra loro seminando distruzione assortita.

Kong: Survivor Instinct è stato annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X|S con data di uscita ancora da definire ma prevista per questo autunno, in attesa di ulteriori delucidazioni. Il video di presentazione, visibile qui sopra, sembra illustrare una produzione di dimensioni non grandi, ma con diversi elementi di interesse.