Kong: Survivor Instinct ha una data di uscita annunciata con un nuovo trailer ed è molto vicina

Torniamo a parlare di Kong: Survivor Instinct, nuovo gioco in stile action adventure "2,5D" basato sul mito di King Kong, perché c'è una data di uscita fissata per il titolo in questione, che è anche molto vicina, come riferito dal nuovo trailer pubblicato.

Kong: Survivor Instinct sarà disponibile dal 22 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, dunque manca veramente poco all'arrivo di questa nuova produzione da parte di 7Levels, spuntata a dire il vero un po' a sorpresa con l'annuncio emerso lo scorso agosto.

Si tratta di un titolo che mischia elementi action, platform e avventura, realizzato con grafica in 3D ma con struttura di gioco interamente bidimensionale, come potete vedere anche nel nuovo trailer riportato qui sotto, che di fatto si limita a mostrare una sequenza di gameplay.