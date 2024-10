Carta di ricarica per PS Store in sconto su Instant Gaming: vediamo la promozione ora attiva

Se volete acquistare un gioco su PlayStation Store e cercate un modo per risparmiare ancora un po', potete ottenere del credito per il PSN a prezzo scontato tramite Instant Gaming. La promozione migliore è per la Gift Card da 60€, che pagate invece 54,99€. Si tratta di un piccolo sconto chiaramente, ma è un modo facile e veloce per aggiungere un po' di risparmio. Se inoltre lo fate a ogni nuovo acquisto, alla fine si tratterà di un risparmio sensibile. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. La Gift Card in questione è valida solo per il PS Store italiano. La promozione è dell'8% rispetto al prezzo pieno: ci sono anche altri tagli, ma quello da 60€ ha lo sconto migliore.