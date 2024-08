Una fuga di notizie svela l'intera linea di processori Intel Core Ultra 200, in arrivo a breve

Una fuga di notizie ha svelato l'intera famiglia di CPU Intel Core Ultra 200, con tanto di caratteristiche e data d'uscita: il 10 ottobre 2024. Naturalmente è giusto specificare che non c'è ancora l'ufficialità del tutto e che, quindi, siamo nell'ambito delle voci di corridoio, per quanto bene accreditate, in questo caso.

Comunque sia, stiamo parlando dei primi processori Arrow Lake-S a usare la dicitura Intel Core Ultra nel nome. In totale al lancio ci saranno 14 SKU, 3 dei quali dei processori Ultra 9, i più performanti. Gli Ultra 7 avranno cinque SKU, mentre gli Ultra 5 ne avranno sei.