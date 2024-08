Gamescom 2024 non eleggerà il "miglior gioco per Nintendo Switch" per scarsità di titoli, pare

Non abbiamo ancora conferma diretta della questione, che dunque al momento rimane una voce di corridoio, ma secondo alcune fonti sembra che la Gamescom 2024 abbia eliminato la categoria "Miglior Gioco per Nintendo Switch" dalle sue premiazioni ufficiali a causa della scarsità di titoli candidati per la console Nintendo.

A riportare l'informazione è TheGamer, sito che sostiene di aver ricevuto conferma della cosa direttamente dagli organizzatori della Gamescom 2024, dunque sembra trattarsi di una decisione presa effettivamente dall'ente che gestisce la maggiore fiera videoludica europea.

Normalmente, così come accade per gli altri eventi basati sui videogiochi, anche la Gamescom effettua una sorta di premiazione interna sui migliori giochi presenti nel corso dell'evento ogni anno, ma in questo caso manca la categoria dei migliori giochi per Nintendo Switch.