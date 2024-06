Phantom Blade 0, abbiamo provato l'action di debutto di S-GAME

L'espressione: "Non bisogna giudicare un libro dalla copertina" è solitamente utilizzata per indicare le gemme nascoste che rischiano di passare inosservate agli sguardi meno attenti o maggiormente carichi di pregiudizio. Una caratteristica curiosa del mondo dei videogiochi è che tale massima si si può applicare decisamente più spesso in maniera opposta: in un mondo costellato di trailer in computer grafica e presentazioni sempre più artificiali, è molto facile cadere preda di una sorta di "catfish videoludico" creato con il solo scopo di saziare gli occhi degli appassionati. La buona notizia è che possiamo finalmente affermare con sicurezza che Phantom Blade 0, titolo di stampo action che il suo grande esordio l'ha fatto proprio sui palchi dello State of Play, non fa assolutamente parte di questa seconda categoria.

Sviluppato dallo studio cinese S-GAME, un tempo un piccolo 'solo developer' connesso a un track record non certo entusiasmante, questo progetto sembrava collocarsi a metà strada fra il Sekiro di FromSoftware e un'anima maggiormente votata all'azione, trovando la sua principale ragion d'essere in quell'ispirazione nipponica che, ultimamente, si è avvicinata al limite dell'onnipresenza. In occasione dei Play Days della Summer Game Fest siamo stati invitati dai ragazzi di S-GAME a mettere alla prova il loro Phantom Blade 0, un titolo che sta ancora passando attraverso una fase piuttosto grezza della sua gioventù, ma che fin dal primo impatto è in grado di trasmettere tutto il suo straordinario potenziale.