Alan Wake 2 Deluxe Edition è in prenotazione al prezzo minimo garantito su Amazon: vediamo i contenuti

Se Alan Wake 2 vi ha incuriosito dall'uscita ma la mancanza di una edizione fisica vi ha fatto soffrire, non temete perché il gioco horror arriverà anche su disco con una edizione speciale. Parliamo della Alan Wake 2 Deluxe Edition che è ora in prenotazione su Amazon Italia, con data di uscita fissata per il 22 ottobre 2024. Se siete interessati al gioco, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. La prenotazione è a prezzo minimo garantito, ovvero se fate l'ordine il prezzo che pagherete al momento della spedizione non sarà quello visualizzato ora, ma il più basso che apparirà d'ora in avanti su Amazon. In altre parole, nel caso venga fatto uno sconto prima della spedizione, voi otterrete quello sconto senza dover eseguire alcuna azione. La prenotazione è completamente gratuita e può essere cancellata in qualsiasi momento. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.