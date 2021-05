Mass Effect Legendary Edition: finalmente modificata la foto di Tali

BioWare ha modificato la discussa foto di Tali in Mass Effect Legendary Edition, mettendo fine a una delle polemiche più vecchie riguardanti il franchise. Da qui in poi fate attenzione, perché daremo alcune anticipazioni sul gioco. Se non volete averne, chiudete la notizia.

Tali'Zorah, un membro della ciurma di Shepard, è una quarian con il volto nascosto da una maschera che le serve per sopravvivere. Il volto della donna è stato però mostrato in Mass Effect 3, tramite una foto da usare per iniziare una storia d'amore con lei. Il problema è che l'immagine era una versione fotoritoccata di una modella, quindi non la Tali del gioco (non le somigliava neanceh un po'). Naturalmente i fan non la presero bene e trovarono quella scelta irrispettosa verso Tali, nonché deprimente dal punto di vista dell'immedesimazione, visto che lo stacco tra la modella e Tali era enorme.

Ora, dopo nove anni da quell'incidente, BioWare ha deciso di modificare la foto, per metterne una di Tali, questa volta in linea con il personaggio del gioco.

Tali, la vecchia foto di Mass Effect 3

La nuova foto di Tali in Mass Effect Legendary Edition

Il cambio di foto è stato confermato da varie fonti, quindi può essere considerato effettivo. Ora la foto mostra un personaggio più alieno, nonostante l'indubbia bellezza.

Per il resto vi ricordiamo che Mass Effect Legendary Edition è disponibile per PC, Xbxo One e PS4, ma è anche giocabile in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X.