Mass Effect Legendary Edition, Xbox Series X carica più velocemente di PS5, per un videoconfronto

Il canale ElAnalistaDeBits ha pubblicato un videoconfronto tra le versioni PS5 e Xbox Series X di Mass Effect Legendary Edition, rilevando che la console di Microsoft carica più rapidamente di quella di Sony. In realtà la raccolta non ha una versione nativa per le console di ultima generazione, quindi molti dei risultati dipendono più che altro dai miglioramenti apportati dalla retrocompatibilità alle versioni PS4 Pro e Xbox One X.

I punti salienti sottolineati dall'autore video parlano di una risoluzione di 2160p su entrambe le macchine in modalità qualità, che scende in entrambi i casi a 1440p in modalità performance; di una qualità visiva identica in modalità qualità, con entrambe le console che riescono ad andare a 60fps stabili, a parte qualche minuscolo calo registrato su PS5; di Xbox Series X che in modalità performance raggiunge i 120fps, pur registrando qualche calo qua e là (soprattutto in Mass Effect), lì dove PS5 raggiunge solo i 60fps per limiti della retrocompatibilità; di qualche piccolo bug grafico della versione PS5 (uno è visibile al minuto 1:55 del filmato).

Complessivamente entrambi gli hardware si comportano benissimo e consentono di giocare al meglio alla Mass Effect Legendary Edition, disponibile anche per PC. Ne approfittiamo per ricordarvi i problemi avuti con la nostra recensione, che arriverà quanto prima.