Days Gone precaricabile su Steam

Days Gone è precaricabile su Steam. A renderlo noto è stato Bend Studio tramite il suo account Twitter ufficiale, che ha anche ricordato che il lancio del gioco avverrà il 17/18 maggio 2021 (a seconda dei territori). Non manca moltissimo, quindi.

Days Gone è l'ennesima esclusiva PlayStation ad arrivare anche su PC. Si tratta di un titolo particolarmente discusso, dopo che recentemente si sono apprese le difficoltà incontrate nella realizzazione di un potenziale sequel a causa dei voti ricevuti dal gioco su PS4.

La versione PC di Days Gone costa 49,99€ ed è da tempo prenotabile. Leggiamone la descrizione ufficiale:

Days Gone è un'avventura d'azione ambientata in un mondo aperto selvaggio e ostile, sorto dalle ceneri di una devastante pandemia globale.

Vesti i panni logori dell'ex motociclista fuorilegge Deacon St. John, un cacciatore di taglie che cerca una ragione di vita in una terra piena di morte. Esplora insediamenti abbandonati in cerca di equipaggiamento per fabbricare armi e oggetti utili, o tenta la sorte insieme ad altri sopravvissuti provando a guadagnarti da vivere commerciando... o in modi più violenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Un'ambientazione strepitosa. Da foreste e radure a piane innevate e deserti cosparsi di lava, il Pacifico nord-occidentale è al tempo stesso meraviglioso e letale. Esplora una varietà di montagne, grotte, miniere e cittadine rurali segnate da milioni di anni di attività vulcanica.

• Incontri brutali. Per sopravvivere a bande spietate e orde di Freaker che infestano il mondo di gioco, dovrai usare al meglio una varietà di trappole personalizzabili, armi e abilità potenziabili. E non dimenticare la tua moto, uno strumento preziosissimo in un mondo così vasto.

• Un mondo in costante evoluzione. Balza in sella alla fidata moto di Deacon ed esplora un mondo dinamico influenzato dal tempo atmosferico, dal ciclo giorno/notte e dai Freaker in grado di adattarsi all'ambiente circostante... e alla gente che ci vive.

• Una trama coinvolgente. Immergiti in una coinvolgente storia di disperazione, tradimento e rimorso seguendo Deacon St. John, alla ricerca di speranza dopo aver subito una dolorosa perdita. Possiamo restare umani quando dobbiamo affrontare una quotidiana lotta per la sopravvivenza?