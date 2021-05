Mass Effect Legendary Edition: molte recensioni negative su Steam per qualche problema di troppo

Mass Effect Legendary Edition sta ricevendo molte recensioni negative su Steam a causa di diversi problemi, che stanno indispettendo più di qualche videogiocatore. Le lamentele maggiori riguardano la mancanza di impostazioni grafiche, l'impossibilità di regolare il campo visivo (FOV), il supporto incompleto per i 21:9 (alcune sequenze vengono comunque renderizzate in 16:9, quelle di dialogo su tutte... praticamente più di mezzo gioco) e l'accelerazione negativa del mouse, che rende difficile mirare.

Aggiungiamoci anche le rimostranze di alcuni per i crash e quelle per il mancato supporto dei suoni surround in Mass Effect, nonostante sia presente nel launcher, e capirete che molti vedono nel lavoro di Bioware il solito port PC affrettato.

Nonostante ciò, Mass Effect Legendary Edition pare stia vendendo molto bene su Steam, dove attualmente occupa la prima posizione della top 10 globale. Il gioco è disponibile anche per PS4 e Xbox One ed è giocabile in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X. Proprio relativamente a queste ultime abbiamo pubblicato un videoconfronto dedicato al titolo di Bioware.