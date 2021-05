Mass Effect Legendary Edition: utilizzabili i salvataggi di Mass Effect 2 e 3 originali

La raccolta Mass Effect Legendary Edition consente di importare i salvataggi di Mass Effect 2 e 3, ossia dei titoli originali, che risultano perfettamente utilizzabili con le rispettive versioni aggiornate. Purtroppo lo stesso non vale per il primo capitolo, probabilmente perché è stato quello più ritoccato della trilogia.

Naturalmente stiamo parlando della versione PC del gioco e non di quelle console (considerate che i Mass Effect risalgono alla generazione PS3 / Xbox 360, ma bisognerebbe verificare quelli della raccolta Mass Effect Trilogy).

Su PC, andate nella cartella Documenti e cercate la cartella BioWare. Dentro ci troverete i salvataggi di tutti i titoli dello sviluppatore. Se avete giocato a Mass Effect 2 o 3, troverete anche le loro cartelle. Selezionate uno dei personaggi e fate copia incolla nella cartella corrispondente della Legendary Edition. Ora non vi resta che avviare il gioco e riprendere da dove avevate lasciato.

In attesa della nostra recensione della Mass Effect Legendary Edition, in ritardo per via del poco tempo concesso dall'arrivo del codice review (due giorni prima del lancio), vi ricordiamo che la raccolta è disponibile per PC, Xbox One e PS4, ma è giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S.