Nintendo Switch, Subnautica e Below Zero su eShop con le novità della settimana

Nintendo Switch vede questa settimana l'arrivo di Subnautica e di Subnautica: Below Zero su eShop, insieme a diverse altre novità, fra cui la demo giocabile di Sam & Max Save the World e alcuni preorder.

Arrivato su Switch in concomitanza con il lancio su PS5 e Xbox Series X|S, Subnautica è un gioco di avventura sottomarina ambientato su un pianeta oceanico alieno. Un enorme mondo aperto pieno di meraviglie e pericoli ti attende!

Ti ritrovi in un mondo oceanico alieno dopo un atterraggio di fortuna, e l'unica direzione in cui puoi dirigerti è verso il basso. Gli oceani di Subnautica passano da soleggiate barriere coralline a pericolose e profonde voragini, distese di lava e fiumi sottomarini bioluminescenti.

Gestisci la tua riserva di ossigeno mentre esplori foreste di alghe, altopiani subacquei, scogliere e tortuosi sistemi di grotte. L'acqua pullula di vita: una parte di essa è utile, la maggior parte è ostile.

Il suo sequel, Subnautica: Below Zero ci vedrà alle prese con una nuovissima missione sottozero in una regione artica del pianeta 4546B. Sei lì per scoprire la verità sulla sorte di tua sorella, col solo aiuto del tuo ingegno e qualche pezzo di un kit di sopravvivenza.

Abbiamo poi l'RPG strategico Rise Eterna, ispirato ai grandi classici del genere. Parti per un viaggio avventuroso, incontra tanti personaggi originali e immergiti in una narrazione coinvolgente.

Arruola fino a 14 alleati con abilità uniche e sconfiggi il tuo peggior incubo in battaglie spettacolari. Scopri una storia adulta e drammatica, incentrata sulla relazione tra due anime perdute che cercano di scoprire il senso della loro esistenza combattendo fianco a fianco.

Sono disponibili infine, come detto, la demo di Sam & Max Save the World e i preorder di Destroy All Humans! e Layers of Fear 2.