Revenge of the Mutant Camels: Jeff Minter ha sistemato un bug, dopo quasi 40 anni

Jeff Minter ha annunciato di aver sistemato un bug nella rilevazione delle collisioni della versione Commodore 64 di Revenge of the Mutant Camels, a quasi quarant'anni dal lancio. Per la precisione, considerando che fu pubblicato nel 1984, di anni ne sono passati trentasette. Per la serie, finché c'è vita c'è speranza.

Trad: "Dopo tutti questi anni, ho sistemato la merdosa rilevazione delle collisioni della versione C64 di Revenge of the Mutant Camels. Ora si gioca davvero molto meglio."

Minter non ha specificato se intende pubblicare la versione aggiornata di Revenge of the Mutant Camels, magari in forma gratuita, visti gli anni che si porta sulle spalle. Per chi se lo stesse chiedendo, se anche il gioco fosse stato patchato all'epoca, non sarebbe stato possibile far arrivare l'aggiornamento agli acquirenti (internet di massa era in là da venire). Al massimo si sarebbe potuta pubblicare la nuova versione, ma senza grosse prospettive di vendita. Certo, fa sorridere sapere che Minter ha deciso di rimetterci mano dopo così tanto tempo.

Per chi non lo conoscesse, Jeff Minter è uno storico sviluppatore che ha superato quasi indenne i molti cambiamenti dell'industria dei videogiochi. Indipendente e anarchico nell'anima, ha sempre preferito fare i suoi giochi senza imposizioni e con i suoi tempi, invece di provare a fare il salto nei tripla A, dove avrebbe ricevuto pressioni e imposizioni.