Xbox Game Pass su Nintendo Switch? Il processo Epic vs Apple rafforza i rumor

Il processo tra Epic Games ed Apple continua a essere un'ottima fonte di informazioni sull'industria videoludica. Tramite le informazioni del giornalista Stephen Totilo, abbiamo ora modo di scoprire che è stata rilasciata una testimonianza da parte di una Business Development Executive di Xbox che ha parlato di xCloud su iOS e su altre piattaforme.

La sua testimonianza è però stata pesantemente censurata secondo richiesta di Nintendo, in quanto conterrebbero "informazioni sensibili e competitive riguardo ad alcuni negoziati da Nintendo e Microsoft." Di che tipo di accordo si potrebbe trattare?

Facile pensare che la dichiarazione sia legata in qualche modo a Xbox Game Pass - più precisamente alla sua componente game streaming xCloud - e a Nintendo Switch. Ovviamente non possiamo averne la conferma. Sappiamo che Microsoft e la compagnia di Kyoto hanno un ottimo rapporto, quindi potrebbe essere qualcosa di legato all'arrivo di Banjo e Kazooie in Super Smash Bros. Ultimate o alla pubblicazione di Ori and the Will of the Wisps su Switch.

Nel caso nel quale però i negoziati di cui si è discusso durante il processo fossero veramente legati a xCloud, a che punto potrebbero essere? Nintendo e Microsoft hanno forse trovato un accordo per la pubblicazione su Switch del servizio cloud? Oppure non se ne è fatto nulla?

Impossibile saperne di più, almeno per il momento. Nel frattempo, vi segnaliamo che Epic Games, creatore di Unreal Engine, fa causa ai creatori di Nreal smart glass.