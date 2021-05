Epic Games, creatore di Unreal Engine, fa causa ai creatori di Nreal smart glass

Epic Games - sviluppatore di Fortnite e del motore di sviluppo Unreal Engine - ha fatto causa a una compagnia cinese che sviluppa smart glass per la realtà aumentata. Il motivo? Questi device si chiamano Nreal: un nome troppo simile ad Unreal Engine secondo Epic Games.

Le due compagnie hanno discusso sulla questione per anni, ma la causa legale è scoppiata solo recentemente, probabilmente in seguito al fatto che i creatori di Nreal si stanno preparando a qualche "grande novità", che dovrebbe essere l'arrivo degli smart glass negli USA. Il device è per ora commercializzato in Sud Corea: lo si può utilizzare in combinazione con uno smartphone e permette di vedere app e giochi in sovrimpressione attorno a sé.

Nreal, gli smart glass al centro della disputa

Epic Games non dispone di alcun tipo di device per realtà aumentata prodotto internamente, ma gli Nreal smart glass supportano l'Unreal Engine per le app. Epic Games ha inoltre affermato che vuole sfruttare il proprio engine per creare un "metaverso virtuale".

Epic Games non è ovviamente nuova alle cause legali, tutt'altro. In questo periodo sta andando avanti lo scontro con Apple. Se volete fare il punto della situazione, ecco il nostro speciale dedicato: la causa giudiziaria spiegata bene.