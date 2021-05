The Witcher e Cyberpunk 2077, giochi CD Projekt RED in sconto e un regalo su GOG

The Witcher compie dieci anni in questi giorni e CD Projekt RED festeggia il decimo anniversario della serie videoludica con una serie di interessanti sconti su GOG che riguardano tutti i capitoli dell'RPG in questione e anche Cyberpunk 2077.

Gli sconti sono già avviati con l'iniziativa "The Witcher 2 & 3 Anniversary" e andranno avanti fino al 24 maggio 2021, consentendo di acquistare tutta la serie completa di The Witcher, le rispettive espansioni, l'Adventure game, Thronebreaker: The Witcher Tales e anche Cyberpunk 2077 con sconti che vanno dal 20 all'85%, dunque con notevole risparmio rispetto al prezzo standard.

Vediamo dunque l'elenco dei titoli in sconto con questa interessante iniziativa su GOG.com: