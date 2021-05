Gearbox, autore di Borderlands, introdurrà un nuovo gioco entro aprile 2022

Gearbox, sviluppatore noto soprattutto per aver realizzato l'apprezzata saga di Borderlands, è al lavoro su un nuovo franchise che sarà "introdotto" quest'anno fiscale, ovvero entro l'inizio di aprile 2022. Di cosa potrebbe trattarsi?

Per il momento non sono state condivise altre informazioni. Queste arrivano direttamente dal report finanziario di Take-Two Interactive, casa madre di società come 2K Games e Rockstar Games. L'unica cosa che sappiamo è che questo nuovo progetto è uno dei "prodotti chiave" della compagnia: possibile che si tratti di una nuova IP pronta a rivaleggiare con il successo di Borderlands?

Interessante anche il fatto che il gioco sia pubblicato da 2K Games. Ricordiamo infatti che Gearbox è stata acquistata a febbraio 2021 da Embracer (casa madre di THQ Nordic, Koch Media/Deep Silver e di moltissimi studi di sviluppo) per 1.3 miliardi di dollari. 2K Games aveva però affermato che l'IP di Borderlands era ancora di sua proprietà e che "ogni altro progetto attualmente in sviluppo" sarebbe rimasto nelle mai di 2K. Probabilmente, questa nuova IP è ciò al quale la società faceva riferimento.

Take-Two punta quindi ad ampliare il proprio portfolio, dopo i ricavi da record nell'ultimo anno fiscale, ecco i franchise più venduti.