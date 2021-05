Cyberpunk 2077: ombre migliorate e altro con la mod True Next-Gen Shadows

Cyberpunk 2077 continua ad ottenere mod e aggiustamenti amatoriali, ovviamente su PC, in grado di modificarne l'aspetto estetico e altri elementi, come vediamo con questa True Next-Gen Shadows che si applica in particolare alle ombre ma modifica su un piano generale un po' tutto l'aspetto grafico.

Si tratta di una modifica poco invasiva, che si limita a un aggiustamento di configurazione che migliora il raggio delle ombre, la chiarezza dei riflessi e altri elementi grafici minori, che però concorrono tutti insieme a migliorare in maniera generale l'aspetto di Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 in versione vanilla con le ombre standard





Cyberpunk 2077 con le ombre migliorate da True Next-Gen Shadows

Oltre ai miglioramenti riportati sopra, l'applicazione della mod rimuove alcuni elementi di illuminazione aggiuntiva che stonano in alcune situazioni e migliora l'aspetto di ambientazioni, vegetazione, personaggi e armi in alcuni aspetti. Per vedere meglio di cosa si tratta, l'autore della mod ha anche pubblicato alcune immagini comparative che mostrano, in effetti, alcune variazioni in termini di resa grafica complessiva.

La mod True Next-Gen Shadows può essere trovata sul portale Nexus Mods, ma come al solito bisogna sempre tenere conto dei possibili rischi nell'applicazione di queste modifiche software, anche se in questo caso particolare sono ancora più limitati che in altri casi, vista la leggerezza della soluzione adottata.

Nel frattempo, Cyberpunk 2077 è in offerta speciale su GOG all'interno degli sconti per l'anniversario della serie The Witcher, mentre per quanto riguarda gli update ufficiali siamo arrivati alla patch 1.22 alla fine di aprile.