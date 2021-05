Nintendo Switch Online App: update 1.11.0 disponibile, le novità introdotte

Da non molte ore è disponibile un nuovo aggiornamento per la Nintendo Switch Online App, l'applicazione mobile dedicata al servizio online della console ibrida della casa di Kyoto. L'app si è aggiornata, precisamente all'update 1.11.0. Vediamo le novità introdotte.

L'update 1.11.0 di Nintendo Switch Online App introduce tre modifiche:



Servizi legati ad alcuni giochi sono ora disponibili a tutti gli Account Nintendo (alcune restrizioni per feature come la chat vocale potrebbero ancora essere applicate)

Opzioni per allerte della chat vocale sono state aggiunte nelle impostazioni della chat vocale nelle impostazioni interne dell'app

Introdotte alcune correzioni ai bug

Questo aggiornamento introduce nella Nintendo Switch Online App piccole modifiche. L'ultimo update veramente rilevante risale allo scorso settembre (supporto a nuove versioni Android e iOS): probabilmente ci vorrà ancora un po' prima che l'App introduca altre novità significative.

Rimanendo in tema Nintendo Switch Online: sono stati annunciati cinque nuovi giochi gratis NES e SNES per gli abbonati.