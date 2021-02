Nioh 2 The Complete Edition, la recensione

Esattamente un anno dopo l'arrivo di Nioh 2 su PlayStation 4, Team Ninja approda anche sulla nuova di casa Sony, PS5, e su PC con Nioh 2 The Complete Edition. La pubblicazione di una quantità smodata di versioni ha lasciato diversi utenti interdetti, confusi da quale sia l'edizione più adatta alle proprie necessità. In questo caso ci soffermeremo sulla versione completa di Nioh 2, comprensiva di tutti i suoi tre DLC e di una serie di revisioni tecniche che ne aumentano il valore sia su console che su PC. A seguito di questa recensione di Nioh 2 The Complete Edition , torneremo a parlare anche dell'altro piatto forte della collection pubblicata su PlayStation 5: la remastered del primo capitolo, anch'essa in una versione completa dei suoi DLC.

Nel corso delle missioni che compongono la lunga campagna di Nioh 2 avrete modo di incontrare diverse figure delle dinastie feudali giapponesi, così come vedere all'opera all'alcuno grandi condottieri e diversi aberrazioni del mondo ultraterreno. Ciò che davvero resterà impresso dell'intreccio di Nioh 2 non è tanto una svolta narrativa eccezionale, che non c'è e non è nemmeno cercata, quanto la voglia del Team Ninja di trasportare su schermo tutto l'amore per la propria cultura, elemento del quale la serie Nioh fa grande sfoggio.

Nioh 2 si svolge precedentemente (per buona parte della sua durata principale) all'originale, andando ad approfondire un periodo ancor più remoto del Giappone medioevale, lì dove si dice che i demoni fossero ancor più presenti, quasi del tutto integrati nel mondo reale. In questa situazione non certo idilliaca si muove il nostro protagonista, che rispetto al capostipite non è un personaggio predeterminato, ma che è possibile creare tramite un discreto editor , colmo di opzioni.

Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con la serie Nioh è conscio del fatto che l'aspetto narrativo non rappresenta il punto forte della produzione. Nonostante questo non si può negare che il fascino del Giappone feudale e la capacità del Team Ninja di unire la fedeltà storica al folklore del paese, rappresentino un mix potente e che è stato in grado di rapire tanti appassionati.

I contenuti della nuova edizione

Per un approfondimento ricercato e nel dettaglio di quel che è il gameplay di Nioh 2 vi invitiamo ovviamente ad andare a recuperare la recensione dello scorso anno. Oggi ci soffermeremo sul fare un resoconto di quel che sono gli aspetti fondamentali del gioco e le piccole ma grandi differenze che potrete riscontrare in questa nuova edizione.

Non è un caso che, nella sua versione PS5, la complete edition di Nioh 2 sia etichettata come remastered, ma torneremo sull'aspetto tecnico a breve. Quello che possiamo confermare adesso è che il pacchetto (che sia su PC o su console) comprende sia il gioco base che tutti quanti i contenuti aggiuntivi arrivati nel tempo, sia quelli meno impattanti come oggetti consumabili o libri dedicati alle varie abilità, fino ad arrivare ai tre principali DLC usciti nel corso del 2020: The Tengu's Disciple, Darkness in the Capital e The First Samurai. Ciò significa che per chiunque si trovi nella condizione di iniziare Nioh 2 ora, si troverà di fronte una mole di contenuti molto vicina al soverchiante.

Una decina di regioni diverse, più di cento missioni, altrettante versioni crepuscolo (un'alternativa più difficile e meglio remunerata delle missioni standard), una valangata di boss differenti, quattro diversi new game plus con una specifica e particolare difficoltà e una mole talmente esagerata di equipaggiamento che potrebbero servire settimane anche solo per familiarizzare.

Per chi non avesse la minima idea della tipologia di esperienza della quale parliamo, Nioh 2 rappresenta il miglior ibrido finora realizzato tra un souls like e un ARPG alla Diablo. Se dei primi eredita una struttura simile per quanto concerne la crescita del personaggio tramite caratteristiche, la possibilità di accumulare "amrita" da spendere per salire di livello e una difficoltà certamente non aperta a tutti; del titolo Blizzard recupera invece la struttura basata sulla ricerca e sull'accumulo seriale di equipaggiamento di rarità sempre maggiore, così da migliorare la propria build e l'efficacia dei propri fendenti. Nell'insieme Nioh 2 è un videogioco basato sul completamento di missioni all'interno di mappe specifiche e circoscritte (quindi senza alcun open world) che è possibile affrontare in differenti modi e con differenti premi. Ogni volta che si completa la campagna in una specifica modalità è possibile passare alla successiva, permettendoci così di raggiungere nuovi set e nuove rarità precedentemente bloccate, a patto ovviamente di riuscire a sopravvivere.

Oltre alla campagna base e a quelle arrivate successivamente e comprese nella complete edition, Nioh 2 mette di fronte anche ad un'ulteriore modalità endgame: l'Underworld. Simile all'abisso del primo capitolo, si tratta di una serie di più di cento piani di difficoltà crescente che permettono di continuare ad incrementare il bottino e il grado di sfida.

Questi elementi, uniti anche alle ulteriori due categorie di armi aggiunte nei mesi e disponibili ora fin da subito, fanno della complete edition un'offerta davvero strepitosa dal punto di vista dei contenuti, anche al netto di un paio di DLC non del tutto esaltanti e di alcuni elementi forse meno curate del primo capitolo.