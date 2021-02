Nioh 2 per PS5, un video mostra dei tempi di caricamento impressionanti

Nioh 2 su PS5 ha dei tempi di caricamento davvero impressionanti, praticamente fulminei, come mostra un video comparativo con le versioni PS4 e PS4 Pro. In realtà il gioco di Koei Tecmo ha sempre caricato molto velocemente anche sulle altre piattaforme, ma grazie all'SSD della console next-gen di Sony l'accesso al gioco è diventato immediato.

Per inciso, lì dove la PS4 impiega 13,199 secondi a caricare il gioco e PS4 Pro ne impiega 8,099, PS5 riesce a farcela in 1,983 secondi. Nemmeno il tempo di sistemarsi il cuscino sotto alle natiche prima di giocare.

I tempi di caricamento rapidi sono sicuramente uno dei vantaggi delle console di nuova generazione sull'hardware delle passate generazioni. In particolare l'SSD di PS5 si sta dimostrando particolarmente performante con i giochi che lo supportano.

Della Nioh Collection per PS5, che comprende anche Nioh 2, abbiamo appena pubblicato il trailer di lancio.

Vi ricordiamo anche che la Nioh Collection, così come le due edizioni rimasterizzate dei singoli giochi, sarà disponibile a partire dal 5 febbraio 2021 in tutto il mondo. Chi possiede Nioh 2 per PS4 riceverà l'upgrade alla versione next-gen gratuitamente.