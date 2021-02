Black Ops: Cold War e Warzone: Firebase Z, Express e le partite di Lega disponibili

Inoltre, prima della fine della Stagione 1, puoi aspettarti il ritorno della Lega in multigiocatore, assieme ad alcuni nuovi bundle nel negozio sia per Black Ops Cold War che per Warzone.

Come parte dell'aggiornamento di oggi per Black Ops Cold War (disponibile oggi 4 febbraio alle 8:00), gli operatori Requiem potranno vivere il prossimo capitolo della storia dell'Etere Oscuro a "Firebase Z", l'ultima mappa Zombi rilasciata, gratuita su tutte le piattaforme.

Da oggi è disponibile per tutti i giocatori di Call of Duty: Black Ops Cold War la nuova avventura Zombi Firebase Z . Assieme a questo nuovo capitolo della modalità co-op, con la Stagione 1 sono arrivate tante altre novità, anche per Call of Duty: Warzone . Scopriamole assieme.

Multigiocatore

Express arriva in orario nel multigiocatore

Più di otto anni fa, una mappa fu sede di momenti di svolta per molti leggendari giocatori competitivi di Call of Duty, teatro di molte giocate 1v2 mozzafiato, una straziante rimonta in particolare. Oltre alle partite competitive, i veterani di Call of Duty conoscono questa mappa come punto fermo della rotazione di mappe di Black Ops II, compresa di treno per schiacciare gli Operatori disattenti, o per trasportare carichi esplosivi lungo la mappa.

Questa è Express, il terreno consacrato 6v6 che si unisce all'altra mappa classica, Raid, in Black Ops Cold War.

Dalla sua sala principale futuristica col suo enorme lucernario, al letale treno in corsa che gira attorno al terminal, Express sarà territorio familiare per chi la ricorda da Black Ops II. Per i novizi invece, aspettatevi informazioni riguardo alla mappa sul blog di Call of Duty domani, che vi aiuteranno a scoprire tutti i segreti di Express, nonostante questa mappa frenetica sia piuttosto semplice da imparare dopo qualche partita e qualche disavventura sui binari.

Per celebrare il ritorno di Express, il multigiocatore di Black Ops Cold War vedrà il debutto della playlist 24/7 Express, che include una raccolta di modalità di gioco come Deathmatch a squadre, Uccisione confermata e Dominio, tutte disponibili su questa mappa senza tempo.

Caccia agli oggetti si espande alle nuove mappe della Stagione 1, Armada e Crossroads Strike

Caccia agli oggetti a Mosca non ha più segreti per te? Hai imparato a menadito ogni millimetro e oggetto di Checkmate? Allaccia le cinture, stanno arrivando altre quattro mappe in questa modalità party con l'aggiornamento di oggi.

Assieme a Express e Raid, i Cacciatori dovranno tenere gli occhi aperti alla caccia di nuovi Oggetti nascosti attorno a Crossroads Strike e Armada Strike, versioni ridotte di due mappe ad Armi combinate.

Queste mappe verranno aggiunte alle località esistenti nella rotazioni della Caccia agli oggetti, quindi preparati a cacciare e a nasconderti in territori familiari e nuovi, coi tuoi amici e con tutta la community di Call of Duty.

Resistenza (40 giocatori)

La più vasta modalità di gioco di Black Ops Cold War porterà l'esperienza delle squadre da 10 a un nuovo livello con la modalità Resistenza questa settimana.

Dieci squadre da quattro si lanciano su Ruka, Alpine e Sanatorium per raccogliere uranio e innescare bombe durante la partita. Dopo l'esplosione di una bomba però, una nuova diventa online per prenderne il posto, facendo sì che ci siano sempre cinque bombe disponibile, al posto di ridurre il set iniziale di cinque a una sola bomba. Questo introduce un nuovo fattore strategico e di azione frenetica a questi già intensi campi di battaglia a 40 giocatori.

Anche il limite di punteggio è raddoppiato da 500 a 1000 durante Resistenza, rendendo questa modalità l'opportunità perfetta per completare le sfide multigiocatore. Lanciati con la tua squadra e vivi la mappa più elaborata del gioco in una veste completamente nuova.

Sta arrivando la Lega

Ora che la Call of Duty League si addentra nella prima fase della seconda stagione, e con il ritorno di una mappa leggendaria nel gioco competitivo, il debutto della Lega nel multi giocatore Black Ops Cold War si avvicina.

In arrivo durante la Stagione 1 Ritemprata, la Lega è il campo di battaglia definitivo per coloro che vogliono migliorare e vantarsi delle proprie vittorie, con la possibilità di incontrare i pro della Call of Duty League mentre si riscaldano per la prossima partita.

Basata sulla popolarità del sistema di classifica di Black Ops 4, la Lega di Black Ops Cold War permetterà ai giocatori di guadagnare fino a 30 Gradi durante gli Eventi della Lega. Solo i migliori vinceranno e raggiungeranno la vetta della Classifica della propria divisione!

Resta in allerta per ulteriori informazioni da parte di Treyarch riguardo cosa aspettarti dal lancio della Lega in Black Ops Cold War, e preparati all'inizio della stagione della Call of Duty League 2021 l'11 febbraio con la Atlanta FaZe Home Series.