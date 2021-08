Windows 365 disponibile: prezzi italiani e dettagli sui pacchetti svelati

Windows 365 è disponibile anche in Italia. Parliamo di uno strumento che permette di accedere a un PC su cloud. Si tratta di una soluzione pensata per le aziende e non per i privati. Microsoft ha anche indicati i prezzi italiani e i pacchetti disponibili. Vediamo i dettagli.

Windows 365 può essere configurato usando Windows 10 come sistema operativo. Appena sarà disponibile, sarà possibile anche usare Windows 11. Per quanto riguarda pacchetti e prezzi italiani, ci sono tre piani "consigliati", ovvero:



Basic - 28.20€ al mese (IVA esclusa) per ogni utente

Standard - 37.30€ al mese (IVA esclusa) per ogni utente

Premium - 60.10€ al mese (IVA esclusa) per ogni utente

Pacchetti "base" di Windows 365

Questi sono solo però i piani di Windows 365 "base". Ne esistono molti di più e permettono di creare soluzioni personalizzate in termini di hardware, definendo CPU virtuali (1, 2, 4 o 8), spazio di archiviazione (64, 128, 256 o 512 GB), RAM (2, 4, 8, 16 o 32 GB). Il prezzo varia quindi di molto, da 18.20€ a 143.90€ al mese IVA esclusa per ogni utente. Inoltre, un fattore importante è il numero di dipendenti: se siamo sotto i 300, si rientra nella categoria "Aziende" (Business), se si è sopra i 300 si parla di "Grandi imprese" (Enterprise).

Prezzi di Windows 365

Anche se i prezzi e le configurazioni hardware sono uguali, tra Windows 365 Business e Windows 365 Enterprise vi sono grandi differenze, in quanto Business è una versione semplificata che manca di alcune funzioni. Potete trovare delle guide complete che introducono all'utilizzo di Windows 365 (sia Business che Enterprise) sul sito ufficiale di Microsoft.

Ecco anche 5 metodi e applicazioni per personalizzare Windows 10 e rendere unico il proprio PC.