5 metodi e applicazioni per personalizzare Windows 10 e rendere unico il proprio PC

Windows 10 ha rappresentato un importante punto di svolta per Microsoft, un po' per il design rinnovato che risulta essere molto più touch friendly rispetto l'edizione precedente e meglio compatibile con tutti i dispositivi futuri, e un po' per il ritorno del menù Start che tante polemiche ha scatenato col redesign totale subito in Windows 8. Oramai siamo alla fine del ciclo vitale di questo OS e Windows 11 è sempre più vicino, ma molti utenti aspetteranno ancora un po' prima di cambiare il proprio sistema operativo. Nel frattempo, perché non personalizzare Windows 10 in modo da renderlo veramente unico e nostro? Vediamo quindi come personalizzare Windows 10, modificando menù Start, desktop, finestre e inserendo funzioni uniche.

Le basi Windows 10: le basi Personalizzare Windows 10 non è solo una questione di strumenti esterni e complessi procedimenti: l'OS offre di base varie opzioni per rendere più confortevole l'aspetto di finestre, menù e non solo. Il menù Start, ad esempio, può essere tranquillamente ridimensionato semplicemente trascinando gli angoli, in modo da renderlo più grande o più piccolo in base alle esigenze; i live tile sulla parte destra, invece, si possono facilmente modificare in modo da ottenere un aspetto più o meno omogeneo, nonostante non sempre le cose vadano per il verso giusto, specie con app che hanno colori di sfondo che non si intonano con quelli base del sistema operativo. Per ovviare, in parte, a questo problema si può accedere alle impostazioni di personalizzazione tramite cui si ha la possibilità di scegliere il colore principale che caratterizza gran parte del sistema operativo; i più creativi possono anche scegliere di far modificare la tonalità automaticamente in base allo sfondo presente in quel momento, sicuramente una soluzione interessante che può riservare piacevoli sorprese. In ogni caso, se proprio volete eliminare del tutto la parte destra del menu Start ed evitare così di visualizzare i live tile, allora basta eliminarli tutti e ridimensionare ulteriormente la finestra, col risultato di avere qualcosa di molto simile a quello presente in Windows fino alla versione 7. Di base, Windows 10 permette di accedere a molte impostazioni di personalizzazione che soddisfaranno la maggior parte degli utenti, ma chi vuole plasmare ulteriormente il look ha a disposizione tantissime applicazioni di terze parti che danno la possibilità di effettuare ulteriori tweak sia grafici che funzionali.

Start 10 per cambiarne il look Start 10 Start10 della Stardock (5,99€ dal sito ufficiale) è il successore di Start8, software molto usato sulla versione precedente di Windows e risulta utilissimo a coloro che desiderano un look plasmabile sulla base di tre layout di base: Windows 7, modern design e Windows 10. La prima opzione permette di ottenere un menù che ricalca in tutto e per tutto quello presente in Seven, ben noto a tutti voi, con ulteriori possibilità di adattarlo alle esigenze. Entrambe le colonne possono essere personalizzate a piacere e si può anche renderle trasparenti e più squadrate per armonizzare il feeling generale del sistema senza rinunciare alle molteplici opzioni che il vecchio menu start offre rispetto a quello moderno. Il secondo layout è funzionalmente molto simile al precedente ma si differenzia per l'estetica più moderna grazie allo schema di colori unificati; la terza possibilità di scelta non ha neppure bisogno di spiegazioni, dato che si tratta del menù base già presente nel sistema operativo. Qualunque opzione scegliate, Start10 permette di mantenere un maggiore controllo sulle funzioni presenti, lasciando comunque all'utente la possibilità di integrare l'assistente personale Cortana anche con il layout di Windows 7, il tutto ad un prezzo non eccessivo e con la possibilità di provare il software gratuitamente per un mese. Si tratta per certo di un ottimo strumento per personalizzare Windows 10.

Rainmeter per personalizzare il desktop con le skin Rainmeter è uno degli strumenti più interessanti per personalizzare Windows 10 o, più precisamente, il desktop. Permette di applicare skin personalizzate al nostro desktop, mostrando tutta una serie di funzioni come indicatori dell'utilizzo dell'hardware, visualizzatori audio e non solo. Permette anche di creare sfondi animati e interattivi che reagiscono al passaggio del puntatore, rendendo parti dello sfondo un'icona per aprire applicazioni e cartelle. Potete vedere qui sopra delle immagini che esemplificano la grande varietà ottenibile con Rainmeter.

Steam Tile per creare una shortcut per i giochi su Steam Steam Tile Se preferite il menu start di default ma volete avere una lista dei vostri videogiochi preferiti allora dovete assolutamente installare Steam Tile, applicazione gratuita che crea Live Tile per ogni gioco presente nella vostra libreria Steam. La configurazione è semplicissima, basta inserire il vostro id e selezionare i videogame che desiderate far apparire ogni volta che premete il tasto Windows. Purtroppo la shortcut non permette di lanciare direttamente un titolo, bensì apre prima l'app che poi fa partire il gioco, ma si tratta comunque di una soluzione interessante se non altro per personalizzare Windows 10 con una dozzina di stupende copertine di altrettanti capolavori videoludici.