Ace Attorney, Capcom chiede ai fan se vogliono un nuovo episodio

Capcom sta chiedendo ai fan della serie Ace Attorney se gli piacerebbe un nuovo episodio, a pochi giorni dalla pubblicazione della raccolta rimasterizzata The Great Ace Attorney Chronicles.

In effetti il franchise non esprime capitoli inediti da diversi anni, e tutte le ultime uscite non sono che riedizioni e remaster: un vero peccato, considerando il seguito che il brand può vantare fin dai suoi esordi su Nintendo DS con l'originale Phoenix Wright: Ace Attorney.

Il sondaggio, il cui completamento consentirà di ottenere un wallpaper digitale originale, si spinge molto nel dettaglio delle meccaniche di gioco e punta dunque a capire quali aspetti dell'esperienza vengono percepiti come positivi e quali altri hanno invece fatto il loro tempo.

Nella recensione di The Great Ace Attorney Chronicles abbiamo parlato anche e soprattutto di queste sfaccettature, apprezzando in ogni caso l'esperienza che Capcom ha confezionato, mettendo insieme due giochi ancora inediti in occidente.

La speranza è che questa consultazione possa servire alla casa di Osaka per fare in modo che Ace Attorney torni fra non molto con un capitolo inedito.