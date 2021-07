Dynasty Warriors 9 Empires, un video di gameplay dal ChinaJoy 2021

Dynasty Warriors 9: Empires è stato mostrato con un video di gameplay al ChinaJoy 2021. Il filmato è tratto da una demo per PS5 del gioco e include ben undici minuti di azione.

Annunciato lo scorso settembre, Dynasty Warriors 9: Empires non includerà elementi open world, che in effetti non avevano funzionato granché bene in Dynasty Warriors 9, ma sembra che le novità non manchino.

Le sequenze rivelano infatti meccaniche diverse dal solito, un'interfaccia modificata e qualche piccola aggiunta, sebbene la formula uno-contro-mille tipica dei musou sia rimasta invariata.

Sembra inoltre che le versioni PS5 e Xbox Series X del gioco disporranno di due opzioni grafiche, una a 4K reali e una focalizzata sulle performance a 60 fps.