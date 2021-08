Timothy and the Tower of Mu: il nuovo trailer mostra il gioco in azione

Timothy and the Tower of Mu è un platform 2D con forti richiami ai classici del genere per NES, sviluppato dagli italiani Kibou Entertainment. Oggi il team di sviluppo ha rilasciato un nuovo trailer, il secondo dopo quello di annuncio, per mostrare il gioco in azione.

La prima parte del filmato illustra la storia che farà da sfondo all'azione:

Il nonno di Timothy è morto. Le leggende raccontano di una torre così alta da perdersi tra le nuvole. Costruita da un dio, è capace di garantire l'esaudimento di un desiderio a chiunque riesca a raggiungere la cima. Facendosi coraggio, Timothy decide di affrontare questa ardua prova per ridare la vita a suo nonno. La Torre di Mu aspetta la sua prossima vittima.

Per il resto guardate il video perché ne vale davvero la pena, dato che ci sembra un ottimo platform vecchio stile. Intanto che aspettiamo di poterci giocare, annotiamoci che l'uscita di Timothy and the Tower of Mu è prevista per il 2022 su Steam. Visto che siete qui, provate il gioco precedente di Kibou Entertainemt: Timothy and the Mysterious Forest.