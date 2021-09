John Gibson di Tripwire Interactive gioisce per la legge anti aborto del Texas e gli sviluppatori di Chivalry 2 lo scaricano

John Gibson, il presidente di Tripwire Interactive, lo studio tra gli altri di Killing Floor 2 e Maneater, ha gioito pubblicamente per la legge anti abortista votata in Texas e confermata dalla Corte Suprema americana, che impedisce l'aborto dopo la sesta settimana di gravidanza, anche in presenza di violenza sessuale, e premia con una taglia di 10.000 dollari chiunque denunci gli aborti clandestini o aiuti una donna ad abortire.

Gibson si è detto fiero della Corte Suprema e della sua decisione di confermare la legge che tutela i bambini al loro primo battito di cuore. Il nostro ha quindi svelato di abbracciare la visione pro-life, di stampo ultracattolico.

Naturalmente la sua presa di posizione ha suscitato un mare di polemiche negli ambienti più progressisti, dove il tema del diritto della donna ad autodeterminarsi è particolarmente sentito e la legge texana viene vista come un deciso ritorno a un passato oscurantista, in cui il corpo femminile veniva valutato solo per la sua funzione riproduttiva.

Tra i molti che si sono scagliati contro Gibson, anche i ragazzi di Shipwright Studios, gli autori di Chivalry 2, che hanno pubblicato un messaggio chiarissimo in merito, annunciando la rottura di tutti i contratti di pubblicazione con Tripwire Interactive:

"Anche se l'ideologia politica è un fatto personale, nel momento in cui la introduci nel discorso pubblico finisci per coinvolgere tutti quelli che lavorano per e con te. Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato insieme ai talentuosi sviluppatori di Tripwire e ai vostri partner. Sappiamo quanto sia difficile per gli impiegati parlare o agire in uno scenario simile, e molti potrebbero essere a disagio nell'aprirsi. Sentiamo che faremmo a noi stessi, ai vostri impiegati, ai vostri partner e all'intera industria un disservizio non commentando questo comportamento. Abbiamo avviato Shipwright con l'idea che era arrivato il momento di mettere i soldi dove erano le nostre bocche. In coscienza non possiamo continuare a lavorare con Tripwire sotto l'attuale struttura dirigenziale. Inizieremo subito a cancellare i nostri contratti."

Che dire? Il discorso di Shipwright è chiaro: nel momento in cui prendi una posizione così forte dal punto di vista ideologico, è chiaro che esponi la tua compagnia e tutte quelle collegate a fortissime pressioni e polemiche. Considerate anche che Gibson si è detto più volte contrario alla politica nei videogiochi, nonostante, ad esempio, abbia voluto un brano del suo gruppo musicale ultra cattolico nella colonna sonora di Killing Floor 2.