Ghost of Tsushima: Director's Cut patch 2.09 disponibile, aggiusta alcuni problemi

Ghost of Tsushima: Director's Cut si è nuovamente aggiornato con la patch 2.09, che punta soprattutto ad aggiustare alcuni problemi rilevati con crash su PS4 e PS5, almeno in base a quanto riferito da Sucker Punch con un breve messaggio.

Come riportato dal tweet qui sotto, la patch 2.09 di Ghost of Tsushima: Director's Cut è stata messa a disposizione nelle ore scorse e dovrebbe risolvere alcuni crash rilevati dagli utenti dopo l'aggiornamento precedente al gioco, oltre a risolvere un problema che emergeva con i fari di Iki Island.



Oltre a questo, il nuovo aggiornamento include anche alcuni aggiustamenti relativi al matchmaking in Legends, la modalità multiplayer di Ghost of Tsushima. L'update 2.08 risale solo a qualche giorno fa, a dimostrazione di come quest'altro aggiornamento sia sostanzialmente una patch tecnica per risolvere alcuni inconvenienti emersi nel gioco.

Tra le novità introdotte in precedenza ci sono anche nuove animazioni per le volpi, ricordando che è possibile "accarezzare" tali animali, come è stato messo in evidenza anche dal celebre account Twitter "Can You Pet the Dog?" Che si occupa proprio di rilevare la presenza di questa opzione all'interno dei giochi.